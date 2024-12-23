Премьер Гренландии ответил Трампу, который хочет остров в собственность США

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отреагировал на комментарии избранного президента США Дональда Трампа, который пожелал перехода острова под контроль Соединенных Штатов.

Слова Эгеде приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Эгеде заверил, что Гренландию нельзя приобрести.

"Гренландия – наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", – заявил премьер-министр острова.

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В воскресенье Трамп прокомментировал статус Гренландии, полуавтономной части Дании, где расположена крупная база ВВС США.

"Для целей национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", – написал Трамп на сайте Truth Social.

Гренландия с ее авиабазой Питуффик имеет стратегическое значение для американских военных, поскольку через остров пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

Во время своего предыдущего президентского срока Трамп в 2019 году выразил заинтересованность в покупке Гренландии, но это предложение было быстро отклонено Данией, а также властями острова.

Премьер Дании Метте Фредериксен тогда назвала предложение Трампа "абсурдным".

Министерство иностранных дел Гренландии заявило, что остров не продается.

С 2009 года Гренландия имеет право провозгласить независимость от Дании. Остров с населением около 56 000 жителей, который ежегодно полагается на значительные бюджетные трансферты из Копенгагена, до сих пор воздерживался от этого.

Отдельно в воскресенье Трамп пригрозил восстановить контроль США над Панамским каналом, обвинив Панаму в том, что она взимает чрезмерную плату за пользование этим водным путем.