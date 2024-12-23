У Європарламенті розкритикували візит Фіцо до Путіна
Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нещодавно здійснив візит до Москви та звинуватив Україну в "небажанні" продовжувати постачання російського газу до Словаччини, не має права дивитися українцям в очі.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на його X (Twitter).
Ауштрявічюс заявив, що російський газ все ще поєднує схожих за переконаннями автократів.
"Роберт Фіцо не має права повчати Україну і навіть дивитися в очі українцям!", – заявив європейський політик.
У неділю 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини прибув з робочим візитом до Москви, де провів переговори з Путіним.
На переговорах обговорювалися питання міжнародного порядку денного, а також транзиту російського газу.
Президент Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.
Також відреагували на це президент Литви Гітанас Науседа та Чехія.