У Європарламенті розкритикували візит Фіцо до Путіна

Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нещодавно здійснив візит до Москви та звинуватив Україну в "небажанні" продовжувати постачання російського газу до Словаччини, не має права дивитися українцям в очі.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на його X (Twitter).

Ауштрявічюс заявив, що російський газ все ще поєднує схожих за переконаннями автократів.

"Роберт Фіцо не має права повчати Україну і навіть дивитися в очі українцям!", – заявив європейський політик.

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У неділю 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини прибув з робочим візитом до Москви, де провів переговори з Путіним.

На переговорах обговорювалися питання міжнародного порядку денного, а також транзиту російського газу.

Президент Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.

Також відреагували на це президент Литви Гітанас Науседа та Чехія.