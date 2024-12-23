В Европарламенте раскритиковали визит Фицо к Путину

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно совершил визит в Москву и обвинил Украину в "нежелании" продолжать поставки российского газа в Словакию, не имеет права смотреть украинцам в глаза.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на его X (Twitter).

Ауштрявичюс заявил, что российский газ все еще объединяет похожих по убеждениям автократов.

"Роберт Фицо не имеет права поучать Украину и даже смотреть в глаза украинцам!", – заявил европейский политик.

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В воскресенье 22 декабря премьер-министр Словакии прибыл с рабочим визитом в Москву, где провел переговоры с Путиным.

На переговорах обсуждались вопросы международной повестки дня, а также транзита российского газа.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал визит Фицо к Путину.

Также отреагировали на это президент Литвы Гитанас Науседа и Чехия.