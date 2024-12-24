Магдебурзький нападник заповів усе майно німецькому Червоному Хресту

Талеб аль-Абдулмохсен, який наїхав автомобілем на різдвяний ярмарок у Магдебурзі і убив п'ять людей, залишив заповіт у своїй машині.

Про це йдеться у повідомленні видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Слідчі знайшли документ в машині, на якій він приїхав на різдвяний ярмарок, повідомляє видання. Ймовірно, він очікував, що загине в результаті своїх дій.

У заповіті 50-річний чоловік розпорядився, щоб після його смерті все його майно перейшло до німецького Червоного Хреста. Його заповіт не містив жодних політичних посилань.

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Як повідомляє видання, аль-Абдулмохсен взяв напрокат автомобіль, на якому скоїв злочин, більш ніж за тиждень до цього, 11 грудня.

12 грудня чоловік з готелю в Магдебурзі дав інтерв'ю ісламофобському американському блогу. Серед іншого, він захоплено відгукувався про Ілона Маска, мільярдера і довірену особу новообраного президента США Дональда Трампа.

Він заявив, що Німеччина впускає в країну ісламістів з Сирії і "хоче зруйнувати життя саудівських колишніх мусульман". За його словами, німецька поліція нібито проводить таємну операцію з переслідування цих людей по всьому світу, як це було колись за часів націонал-соціалізму.

У травні 2024 року аль-Абдулмохсен написав у пості в соцмережі X, що очікує смерті "цього року". Він говорив, що прагнув "справедливості", незалежно від того, якою ціною він її доб'ється. Він також повторив попередження про те, що помре цього року, в приватних повідомленнях іншим користувачам X, які вдалося отримати виданню.

20 грудня ввечері, невдовзі після 19:00, нападник в'їхав на орендованому BMW на різдвяний ярмарок у Магдебурзі і промчав кількасот метрів через переповнену людьми площу.

Внаслідок нападу загинуло п'ятеро людей і 235 отримали поранення. Аль-Абдулмохсена заарештували поруч з автомобілем через кілька хвилин після нападу.

Саудівська Аравія попереджала німецьку владу про небезпеку від підозрюваного, який скоїв смертельний наїзд.