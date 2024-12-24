Президент Естонії проти демонтажу пам'ятника полководцю Російської імперії 

Президент Естонії Алар Каріс не вважає за потрібне демонтувати в Тарту пам'ятник російському полководцю періоду наполеонівських воєн Михаїлу Барклаю-де-Толлі.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю ERR.

Каріса запитали про те, чи треба прискорювати процес позбавлення від усього, що пов'язано з російською мовою.

"Якщо десь триває війна і ми знаємо, хто агресор, я думаю, не варто пов'язувати з цим мову і культуру, тим паче, що мова і культура виходять з історії. Я був би тут дуже обережний", – сказав він.

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Він застеріг від того, аби прибирати пам'ятки культури, тому що вони нібито стали політичними.

"Як ми знаємо, у Латвії прибрали пам'ятник Барклаю-де-Толлі. Ми не бачимо причини, через яку варто було б прибрати його з Тарту. Він частина нашої культури, і що з того, що багато в чому це німецько-шотландська культура. Все-таки він звідси родом, і нам подобається вважати таких героїв своїми", – сказав Каріс.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у столиці Латвії Ризі за рішенням міськради демонтували пам’ятник російському полководцю Барклаю-де-Толлі.

Мер Риги Вільніс Кірсіс тоді заявив, що місто звільнили "від символу імперіалізму".

Обговорення долі пам’ятника у Ризі супроводжувалось запеклими суперечками.

У вересні Рада з питань пам’ятників у Ризі вирішила не прибирати пам’ятник з публічного простору. Невдовзі після того його облили фарбою, а суперечки не припинилися.

Врешті у жовтні 2024 року міська рада погодила його демонтаж.