Президент Эстонии против демонтажа памятника полководцу Российской империи

Президент Эстонии Алар Карис не считает нужным демонтировать в Тарту памятник российскому полководцу периода наполеоновских войн Михаилу Барклаю-де-Толли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью ERR.

Кариса спросили о том, надо ли ускорять процесс избавления от всего, что связано с русским языком.

"Если где-то идет война и мы знаем, кто агрессор, я думаю, не стоит связывать с этим язык и культуру, тем более, что язык и культура исходят из истории. Я был бы здесь очень осторожен", – сказал он.

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Он предостерег от того, чтобы убирать памятники культуры, потому что они якобы стали политическими.

"Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю-де-Толли. Мы не видим причины, по которой стоило бы убрать его из Тарту. Он часть нашей культуры, и что с того, что во многом это немецко-шотландская культура. Все-таки он отсюда родом, и нам нравится считать таких героев своими", – сказал Карис.

Напомним, в конце октября в столице Латвии Риге по решению горсовета демонтировали памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли.

Мэр Риги Вильнис Кирсис тогда заявил, что город освободили "от символа империализма".

Обсуждение судьбы памятника в Риге сопровождалось ожесточенными спорами.

В сентябре Совет по вопросам памятников в Риге решил не убирать памятник из публичного пространства. Вскоре после этого его облили краской, а споры не прекратились.

Наконец в октябре 2024 года городской совет согласовал его демонтаж.