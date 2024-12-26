Глава МЗС Литви назвав інциденти з кабелями попередженням ЄС і НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що збільшення числа підводних інцидентів у Балтійському морі є попередженням як для НАТО, так і для ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Литовська сторона перебуває в тісному контакті з партнерами в Естонії і Фінляндії щодо інциденту з електрокабелем Estlink2, і Литва готова запропонувати всю необхідну підтримку в розслідуванні.

"Зростаюча кількість підводних інцидентів у Балтійському морі, що впливають на критично важливу інфраструктуру, має слугувати суворим і терміновим попередженням як для НАТО, так і для ЄС", – написав Будріс.

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За його словами, у світлі нещодавніх ризиків, спричинених суднами третіх країн і особливо тіньовим флотом, вкрай важливо значно посилити захист критичної інфраструктури в Балтійському морі, щоб мінімізувати вразливість.

"Мають бути задіяні всі механізми в рамках НАТО, міжнародних та регіональних форматів безпеки. Оновлення правил судноплавства на мілководді також має бути на порядку денному", – заявив міністр.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

У четвер в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку.

В уряді Естонії заявили, що якщо навмисні атаки на підводні кабелі в Балтійському морі, такі як пошкодження електрокабеля EstLink 2, триватимуть і далі, це може мати наслідком перегляд міжнародного морського права.