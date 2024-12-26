Глава МИД Литвы назвал инциденты с кабелями предупреждением ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что увеличение числа подводных инцидентов в Балтийском море является предупреждением как для НАТО, так и для ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Литовская сторона находится в тесном контакте с партнерами в Эстонии и Финляндии по инциденту с электрокабелем Estlink2, и Литва готова предложить всю необходимую поддержку в расследовании.

"Растущее количество подводных инцидентов в Балтийском море, влияющих на критически важную инфраструктуру, должно служить строгим и срочным предупреждением как для НАТО, так и для ЕС", – написал Будрис.

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По его словам, в свете недавних рисков, вызванных судами третьих стран и особенно теневым флотом, крайне важно значительно усилить защиту критической инфраструктуры в Балтийском море, чтобы минимизировать уязвимость.

"Должны быть задействованы все механизмы в рамках НАТО, международных и региональных форматов безопасности. Обновление правил судоходства на мелководье также должно быть на повестке дня", – заявил министр.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился по неизвестным причинам. Впоследствии выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

В четверг в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи.

В правительстве Эстонии заявили, что если преднамеренные атаки на подводные кабели в Балтийском море, такие как повреждение электрокабеля EstLink 2, будут продолжаться и дальше, это может привести к пересмотру международного морского права.