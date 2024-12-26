Єврокомісія відреагувала на підозріле пошкодження кабелю між Естонією і Фінляндією

Єврокомісія висловила солідарність із постраждалими країнами у зв’язку з підозрілим пошкодженням енергокабелю у Фінській затоці та пригрозила новими заходами для протидії "тіньового флоту" РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві від імені Єврокомісії і головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

Вони відзначили, що "різдвяний" інцидент з підводною лінією електропередач Estlink 2 і кількома кабелями зв’язку є останнім із серії подій, схожих на диверсії проти критичної інфраструктури у Балтиці, та похвалили рішучі дії Фінляндії щодо підозрюваного судна.

"Ми співпрацюємо з фінськими органами стосовно триваючого розслідування. Висловлюємо повну солідарність з Фінляндією, Естонією та Німеччиною", – зазначають у заяві.

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"Рішуче засуджуємо будь-які умисні пошкодження європейської критичної інфраструктури. Підозрюване судно входить до "тіньового флоту" Росії, який становить загрозу для безпеки і довкілля та поповнює російський воєнний бюджет. Ми запропонуємо подальші заходи, у тому числі санкції, для протидії цьому флоту", – наголошує ЄК.

Крім того, Єврокомісія заявила про наміри посилити захист підводної інфраструктури шляхом вдосконаленого обміну інформації, використання нових технологій моніторингу, обладнання для ремонту.

"На цей час загрози для електропостачання у регіоні немає", – додають у заяві.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо про аварійне відімкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

В Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, і розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити.