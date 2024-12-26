Еврокомиссия отреагировала на подозрительное повреждение кабеля между Эстонией и Финляндией

Еврокомиссия выразила солидарность с пострадавшими странами в связи с подозрительным повреждением энергокабеля в Финском заливе и пригрозила новыми мерами для противодействия "теневому флоту" РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении от имени Еврокомиссии и главного дипломата ЕС Каи Каллас.

Они отметили, что "рождественский" инцидент с подводной линией электропередач Estlink 2 и несколькими кабелями связи является последним из серии событий, похожих на диверсии против критической инфраструктуры в Балтике, и похвалили решительные действия Финляндии в отношении подозреваемого судна.

"Мы сотрудничаем с финскими органами относительно продолжающегося расследования. Выражаем полную солидарность с Финляндией, Эстонией и Германией", – отмечается в заявлении.

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"Решительно осуждаем любые умышленные повреждения европейской критической инфраструктуры. Подозреваемое судно входит в "теневой флот" России, который представляет угрозу и для безопасности, и для окружающей среды, и пополняет российский военный бюджет. Мы предложим дальнейшие меры, в том числе санкции, для противодействия этому флоту", – отмечает ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия заявила о намерениях усилить защиту подводной инфраструктуры путем усовершенствованного обмена информацией, использования новых технологий мониторинга, оборудования для ремонта.

"В настоящее время угрозы для электроснабжения в регионе нет", – добавляют в заявлении.

Напомним, днем 25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

В Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.

26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, и расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.