У Магдебурзі демонтують різдвяну ярмарку, де авто наїхало на людей
Новини — П'ятниця, 27 грудня 2024, 17:11 —
Організатори різдвяної ярмарки в німецькому місті Магдебург, де авто вʼїхало у натовп і спричинило загибель пʼятьох людей, почали демонтаж її конструкцій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Ярмарка, де стався смертельний інцидент, мала закритись 23 грудня, але через напад була закрита достроково.
У пʼятницю, 27 грудня, працівники почали демонтаж її конструкцій – торговельних павільйонів та атракціонів.
П'ятеро людей загинули, в тому числі дев'ятирічний хлопчик, коли чоловік проїхав на авто крізь натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі 20 грудня ввечері.
Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство.
На ярмарку у Магдебурзі постраждала і громадянка України, її стан, за даними МЗС, важкий.
Саудівська Аравія попереджала німецьку владу про небезпеку від підозрюваного, який скоїв смертельний наїзд у Магдебурзі.