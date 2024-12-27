У Магдебурзі демонтують різдвяну ярмарку, де авто наїхало на людей

Організатори різдвяної ярмарки в німецькому місті Магдебург, де авто вʼїхало у натовп і спричинило загибель пʼятьох людей, почали демонтаж її конструкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Ярмарка, де стався смертельний інцидент, мала закритись 23 грудня, але через напад була закрита достроково.

У пʼятницю, 27 грудня, працівники почали демонтаж її конструкцій – торговельних павільйонів та атракціонів.

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Фото: DPA

П'ятеро людей загинули, в тому числі дев'ятирічний хлопчик, коли чоловік проїхав на авто крізь натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі 20 грудня ввечері.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство.

На ярмарку у Магдебурзі постраждала і громадянка України, її стан, за даними МЗС, важкий.

Саудівська Аравія попереджала німецьку владу про небезпеку від підозрюваного, який скоїв смертельний наїзд у Магдебурзі.