В Магдебурге демонтируют рождественскую ярмарку, где авто наехало на людей

Организаторы рождественской ярмарки в немецком городе Магдебург, где авто въехало в толпу и привело к гибели пяти человек, начали демонтаж ее конструкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Ярмарка, где произошел смертельный инцидент, должна была закрыться 23 декабря, но из-за нападения была закрыта досрочно.

В пятницу, 27 декабря, работники начали демонтаж ее конструкций – торговых павильонов и аттракционов.

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Фото: DPA

Пять человек погибли, в том числе девятилетний мальчик, когда мужчина проехал на авто сквозь толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря вечером.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство.

На ярмарке в Магдебурге пострадала и гражданка Украины, ее состояние, по данным МИД, тяжелое.

Саудовская Аравия предупреждала немецкие власти об опасности от подозреваемого, который совершил смертельный наезд в Магдебурге.