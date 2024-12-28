У Конгресі США привітали санкції проти "ляльковода" "Грузинської мрії"

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол привітав санкції проти почесного президента партії влади Грузії, олігарха Бідзіна Іванішвілі.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Маккол привітав "давно назрілі санкції" проти "ляльковода" "Грузинської мрії" Іванішвілі.

"Він і його партія мають бути притягнуті до відповідальності за те, що тягнуть Грузію на шлях до автократії і віддаляють її від трансатлантичного майбутнього, якого прагне і заслуговує грузинський народ", – наголосив він.

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Як відомо, 27 грудня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного президента партії влади Грузії.

На це грузинський премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що санкції США проти Іванішвілі нічого не змінюють і є "нагородою за захист інтересів" Грузії.

На ці події відреагували вже Міністерства закордонних справ низки країн, зокрема Естонії, Латвії та Литви а також – президент Володимир Зеленський.