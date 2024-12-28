В Конгрессе США приветствовали санкции против "кукловода" "Грузинской мечты"
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол приветствовал санкции против почетного президента партии власти Грузии, олигарха Бидзина Иванишвили.
Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Маккол приветствовал "давно назревшие санкции" против "кукловода" "Грузинской мечты" Иванишвили.
"Он и его партия должны быть привлечены к ответственности за то, что тянут Грузию на путь к автократии и отдаляют ее от трансатлантического будущего, которого стремится и заслуживает грузинский народ", – подчеркнул он.
Как известно, 27 декабря Министерство финансов США ввело санкции против почетного президента партии власти Грузии.
На это грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции США против Иванишвили ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.
На эти события отреагировали уже Министерства иностранных дел ряда стран, в частности Эстонии, Латвии и Литвы, а также – президент Владимир Зеленский.