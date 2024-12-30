На місці обвалу будинку у Польщі закінчили рятувальні роботи, двоє людей загинули

У понеділок, 30 грудня, у польському місті Цешин на кордоні з Чехією закінчилася рятувальна операція у заваленому будинку, внаслідок інциденту є загиблі.

Про це із посиланням на RMF24 пише "Європейська правда".

Як проінформували у польському суспільному мовнику, внаслідок інциденту у Цешині загинули дві людини, троє зазнали поранень, 21 людину евакуювали.

Фото: RMF24

Під час пресбрифінгу начальник пожежної служби Маріуш Фелтиновський оголосив, що етап рятувальних робіт на місці катастрофи завершився.

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Заступник окружного прокурора в Бєльсько-Бялій Аркадіуш Юзвяк повідомив, що наразі "з'ясовується, чи це тіла тих людей, які були оголошені зниклими безвісти в неділю вранці".

"З огляду на стан тіл, ми не можемо наразі підтвердити або виключити це", – зазначив він.

Відтак, за його словами, очікується, що процесуальні дії будуть проведені 30 грудня після завершення рятувальної операції.

Фото: RMF24

Зазначимо, пожежа спалахнула близько 4:05 ранку в багатоквартирному будинку на вулиці Гленбока в Цешині у неділю, 29 грудня. Передня стіна будівлі, в якій виникла пожежа, обвалилася.

На початку грудня у районі кварталу Тарвекамп на півночі Гааги внаслідок потужного вибуху в житловому будинку загинули шестеро людей, а від вибухової хвилі постраждали довколишні будинки.

А в середині місяця внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в місті Зноймо на півдні Чехії постраждали восьмеро людей.