На місці обвалу будинку у Польщі закінчили рятувальні роботи, двоє людей загинули
Новини — Понеділок, 30 грудня 2024, 10:28 —
У понеділок, 30 грудня, у польському місті Цешин на кордоні з Чехією закінчилася рятувальна операція у заваленому будинку, внаслідок інциденту є загиблі.
Про це із посиланням на RMF24 пише "Європейська правда".
Як проінформували у польському суспільному мовнику, внаслідок інциденту у Цешині загинули дві людини, троє зазнали поранень, 21 людину евакуювали.
Під час пресбрифінгу начальник пожежної служби Маріуш Фелтиновський оголосив, що етап рятувальних робіт на місці катастрофи завершився.
Заступник окружного прокурора в Бєльсько-Бялій Аркадіуш Юзвяк повідомив, що наразі "з'ясовується, чи це тіла тих людей, які були оголошені зниклими безвісти в неділю вранці".
"З огляду на стан тіл, ми не можемо наразі підтвердити або виключити це", – зазначив він.
Відтак, за його словами, очікується, що процесуальні дії будуть проведені 30 грудня після завершення рятувальної операції.
Зазначимо, пожежа спалахнула близько 4:05 ранку в багатоквартирному будинку на вулиці Гленбока в Цешині у неділю, 29 грудня. Передня стіна будівлі, в якій виникла пожежа, обвалилася.
На початку грудня у районі кварталу Тарвекамп на півночі Гааги внаслідок потужного вибуху в житловому будинку загинули шестеро людей, а від вибухової хвилі постраждали довколишні будинки.
А в середині місяця внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в місті Зноймо на півдні Чехії постраждали восьмеро людей.