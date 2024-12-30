На месте обвала дома в Польше закончили спасательные работы, два человека погибли

В понедельник, 30 декабря, в польском городе Цешин на границе с Чехией закончилась спасательная операция в заваленном доме, в результате инцидента есть погибшие.

Об этом со ссылкой на RMF24 пишет "Европейская правда".

Как проинформировали в польском общественном вещателе, в результате инцидента в Цешине погибли два человека, трое получили ранения, 21 человека эвакуировали.

Фото: RMF24

Во время пресс-брифинга начальник пожарной службы Мариуш Фелтиновский объявил, что этап спасательных работ на месте катастрофы завершился.

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Заместитель окружного прокурора в Бельско-Бялой Аркадиуш Юзвяк сообщил, что сейчас "выясняется, это тела тех людей, которые были объявлены пропавшими без вести в воскресенье утром".

"Учитывая состояние тел, мы не можем пока подтвердить или исключить это", – отметил он.

Поэтому, по его словам, ожидается, что процессуальные действия будут проведены 30 декабря после завершения спасательной операции.

Фото: RMF24

Отметим, пожар вспыхнул около 4:05 утра в многоквартирном доме на улице Гленбока в Цешине в воскресенье, 29 декабря. Передняя стена здания, в котором возник пожар, обвалилась.

В начале декабря в районе квартала Тарвекамп на севере Гааги в результате мощного взрыва в жилом доме погибли шесть человек, а от взрывной волны пострадали близлежащие дома.

А в середине месяца в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Зноймо на юге Чехии пострадали восемь человек.