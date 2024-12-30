У Німеччині кажуть, що виконавець наїзду у Магдебурзі міг бути психічно хворим

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила в понеділок, що є ознаки того, що підозрюваний у смертельному наїзді на різдвяний ринок у Магдебурзі 10 днів тому є психічно хворим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Фезер сказала журналістам, що мотив ще не встановлений, але "є яскраві ознаки патологічної психіки".

Вона додала, що необхідно винести уроки про те, як відстежувати потенційних "злочинців, які мають психологічні розлади і... керуються заплутаними теоріями змови".

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"Такі зловмисники не відповідають жодному профілю загрози", – сказала вона, попередивши, що службам безпеки знадобляться "інші індикатори і плани дій" для боротьби з ними.

Фезер виступала після того, як відповіла на запитання на закритому засіданні парламентського комітету, який вивчав передумови нападу 20 грудня, в результаті якого п'ятеро людей загинули і понад 200 отримали поранення.

Поліція заарештувала на місці події саудівського психіатра Талеба аль-Абдулмохсена.

Фезер сказала, що існують "десятки тисяч твітів", які Абдулмохсен надсилав протягом багатьох років і які ще належить вивчити.

"Це пояснює, чому ще не все на столі... Хто знав про те, які підказки і коли були передані, необхідно ретельно з'ясувати", – сказала вона.

Німецька прокуратура розслідує наїзд як навмисне убивство та замах на убивство.

На ярмарку у Магдебурзі постраждала і громадянка України, її стан, за даними МЗС, оцінювався як важкий.

Саудівська Аравія попереджала німецьку владу про небезпеку від підозрюваного, який скоїв смертельний наїзд у Магдебурзі.