В Германии говорят, что исполнитель наезда в Магдебурге мог быть психически больным

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в понедельник, что есть признаки того, что подозреваемый в смертельном наезде на рождественскую ярмарку в Магдебурге 10 дней назад является психически больным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Фезер сказала журналистам, что мотив еще не установлен, но "есть яркие признаки патологической психики".

Она добавила, что необходимо извлечь уроки о том, как отслеживать потенциальных "преступников, которые имеют психологические расстройства и... руководствуются запутанными теориями заговора".

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"Такие злоумышленники не соответствуют ни одному профилю угрозы", – сказала она, предупредив, что службам безопасности понадобятся „другие индикаторы и планы действий" для борьбы с ними.

Фезер выступала после того, как ответила на вопросы на закрытом заседании парламентского комитета, который изучал предпосылки нападения 20 декабря, в результате которого пять человек погибли и более 200 получили ранения.

Полиция арестовала на месте происшествия саудовского психиатра Талеба аль-Абдулмохсена.

Фезер сказала, что существуют "десятки тысяч твитов", которые Абдулмохсен отправлял в течение многих лет и которые еще предстоит изучить.

"Это объясняет, почему еще не все на столе... Кто знал о том, какие подсказки и когда были переданы, необходимо тщательно выяснить", – сказала она.

Немецкая прокуратура расследует наезд как умышленное убийство и покушение на убийство.

На ярмарке в Магдебурге пострадала и гражданка Украины, ее состояние, по данным МИД, оценивалось как тяжелое.

Саудовская Аравия предупреждала немецкие власти об опасности от подозреваемого, который совершил смертельный наезд в Магдебурге.