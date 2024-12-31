В Германии раскрыли детали об угрозах от подозреваемого в теракте на ярмарке в Магдебурге

Власти Германии накануне обнародовали подробную информацию об угрозах, поступавших в прошлом от подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

По данным министерства юстиции земли Мекленбург-Передняя Померания, подозреваемый Талеб А. дважды угрожал совершить акты насилия до атаки 20 декабря, в результате которой погибли пять человек и около 230 получили ранения.

Возмущенный медленным, по его мнению, рассмотрением его просьбы о прохождении обследования у специалиста, мужчина в апреле 2013 года в телефонном разговоре с сотрудником медицинской ассоциации пригрозил, что произойдет нечто, что привлечет международное внимание.

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"Он спросил сотрудницу, видела ли она фотографии из Бостона (в результате взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году три человека погибли и 260 были ранены – Ред.) Здесь тоже может произойти нечто подобное", – заявили в министерстве.

Сообщается, что прокуратура Ростока тогда обратилась в окружной суд с просьбой выдать ордер на обыск квартиры Талеба А. в Штральзунде, который был удовлетворен.

Однако никакого оружия, других опасных предметов или материалов для изготовления бомб обнаружено не было.

Позже, в августе 2015 года, Талеб А. написал письмо Генеральному прокурору, в котором, в частности, отметил следующее: "С чисто постмодернистской философской точки зрения, вы – грязные бактерии, которые должны быть вскоре уничтожены, чтобы защитить немецкий народ от вашей опасности".

Он ссылался на "моральный долг" уничтожить статьи Конституции, касающиеся осуществления правосудия в Германии и положения судей.

Пять человек погибли, в том числе девятилетний мальчик, когда мужчина проехал на авто сквозь толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря вечером.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство.

На ярмарке в Магдебурге пострадала и гражданка Украины, ее состояние, по данным МИД, тяжелое.

Саудовская Аравия предупреждала немецкие власти об опасности от подозреваемого, который совершил смертельный наезд в Магдебурге.