Шольц прокоментував потенційне залучення в Україні німецьких миротворців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від чіткої відповіді на запитання ЗМІ про потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні – якщо про неї колись постане питання за підсумками перемовин, і зазначив, що на цей час про це немає мови.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить Spiegel.

Шольца запитали про потенційне залучення німецьких миротворців невдовзі після того, як про це запитували очільницю МЗС Анналену Бербок.

Бербок на запитання про потенційну роль Німеччини сказала, що ФРН "підтримає усе, що слугуватиме миру у майбутньому". Чимало журналістів інтерпретували її відповідь як те, що вона допускає участь німецьких миротворців, якщо колись у майбутньому постане питання про таку місію західних союзників.

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Шольц зазначив, що відповідь міністерки не була ані ствердженням, ані запереченням, та додав, що "у поточній ситуації" про присутність німецьких військ в Україні немає мови.

Ідея про демілітаризовану зону і європейських миротворців нібито є в одному з планів, який радники думають запропонувати Трампу для "швидкого припинення війни", що й запустило дискусії про таку гіпотетичну місію після того, як інформація потрапила у ЗМІ.

Також дискусії про потенційне введення західних військових в Україну актуалізувала заява очільника МЗС Франції про те, що для Парижа "немає червоних ліній" у підтримці України.

У Лондоні й Римі заявили, що зараз не розглядають можливість направити своїх військових в Україну.

Водночас експрем’єр Британії Борис Джонсон висловився за участь британських військових у захисті кордонів України в межах "будь-якої потенційної мирної угоди".