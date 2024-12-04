Шольц прокомментировал потенциальное привлечение в Украину немецких миротворцев

Канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от четкого ответа на вопрос СМИ о потенциальном участии немецких военных в миротворческой миссии в Украине – если о ней когда-нибудь встанет вопрос по итогам переговоров, и отметил, что в настоящее время об этом нет речи.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит Spiegel.

Шольца спросили о потенциальном привлечении немецких миротворцев вскоре после того, как об этом спрашивали главу МИД Анналену Бербок.

Бербок на вопрос о потенциальной роли Германии сказала, что ФРГ "поддержит все, что будет служить миру в будущем". Многие журналисты интерпретировали ее ответ как то, что она допускает участие немецких миротворцев, если когда-то в будущем встанет вопрос о такой миссии западных союзников.

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Шольц отметил, что ответ министра не был ни утверждением, ни отрицанием, и добавил, что "в текущей ситуации" о присутствии немецких войск в Украине нет речи.

Идея о демилитаризованной зоне и европейских миротворцах якобы есть в одном из планов, который советники думают предложить Трампу для "быстрого прекращения войны", что и запустило дискуссии о такой гипотетической миссии после того, как информация попала в СМИ.

Также дискуссии о потенциальном введении западных военных в Украину актуализировало заявление главы МИД Франции о том, что для Парижа "нет красных линий" в поддержке Украины.

В Лондоне и Риме заявили, что сейчас не рассматривают возможность направить своих военных в Украину.

В то же время экс-премьер Британии Борис Джонсон высказался за участие британских военных в защите границ Украины в рамках "любого потенциального мирного соглашения".