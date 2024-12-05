У Латвії вимагають покарати громадянина Естонії та Росії за осквернення меморіалу

Служба державної безпеки Латвії (VDD) направила до прокуратури запит на притягнення до відповідальності громадянина Естонії та Росії, який, за завданням російських спецслужб, осквернив меморіал на території країни.

Про це повідомляє Delfi, передає "Європейська правда".

Розслідування VDD свідчить про те, що 29 січня 2024 року підозрюваний разом зі спільником за дорученням російських спецслужб облив фарбою пам'ятний камінь "Захисникам Курземської фортеці – солдатам Латиського легіону" під Джуксте у Тукумському районі Латвії.

Зазначається, що служба безпеки країни розцінює це як провокацію, спрямовану на формування у латвійському суспільстві атмосфери страху і незахищеності.

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8 лютого у прикордонному пункті "Патернієки" співробітники VDD затримали підозрюваного.

Друга людина, яка причетна до осквернення меморіалу, також має подвійне громадянство Росії та Естонії і перебуває під вартою у Литві.

Як пише агентство, минулої зими у країнах Балтії затримали кількох людей, яких підозрюють у підготовці та скоєнні провокацій за дорученням російських спецслужб.

На початку жовтня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що біля кордонів його країни та держав-союзниць наразі триває гібридна війна.

Зазначимо, на початку листопада поліція естонської столиці Таллінна затримала двох фінів за підозрою у підпалі автомобілів.

Напередодні писали, що управління по боротьбі з організованою злочинністю й тероризмом Румунії (DIICOT) повідомило про арешт громадянина Колумбії, який за вказівкою Росії планував влаштувати вибухи на обʼєктах країни.