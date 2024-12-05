В Латвии требуют наказать гражданина Эстонии и России за осквернение мемориала

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) направила в прокуратуру запрос на привлечение к ответственности гражданина Эстонии и России, который, по заданию российских спецслужб, осквернил мемориал на территории страны.

Об этом сообщает Delfi, передает "Европейская правда".

Расследование VDD свидетельствует о том, что 29 января 2024 года подозреваемый вместе с сообщником по поручению российских спецслужб облил краской памятный камень "Защитникам Курземской крепости – солдатам Латышского легиона" под Джуксте в Тукумском районе Латвии.

Отмечается, что служба безопасности страны расценивает это как провокацию, направленную на формирование в латвийском обществе атмосферы страха и незащищенности.

Реклама:

8 февраля в пограничном пункте "Патерниеки" сотрудники VDD задержали подозреваемого.

Второй человек, причастный к осквернению мемориала латышским, который также имеет двойное гражданство – России и Эстонии – находится под стражей в Литве.

Как пишет агентство, прошлой зимой в странах Балтии задержали нескольких человек, которых подозревают в подготовке и совершении провокаций по поручению российских спецслужб.

В частности, как отмечается, журналисты из Delfi, OCCRP и Paper Trail Media летом 2024 года провели эксперимент, во время которого переписывались с вербовщиками в Telegram.

Анонимные вербовщики предлагали $1000-2000 за поджог машины, $10 тысяч – за бронетранспортер или артиллерийское оружие. Поиск объектов и способ выполнения задач оставался на усмотрение кандидата.

В Полиции безопасности Эстонии акцентировали – российские спецслужбы действительно используют Telegram и чат-боты для вербовки людей, однако связь конкретного чат-бота с ними не подтвердили.

В начале октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у границ его страны и государств-союзников сейчас идет гибридная война.

Отметим, в начале ноября полиция эстонской столицы Таллинна задержала двух финнов по подозрению в поджоге автомобилей.

Накануне писали, что управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило об аресте гражданина Колумбии, который по указанию России планировал устроить взрывы на объектах страны.