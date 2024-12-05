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У Чехії евакуювали тисячу людей після заяв про стрілянину в університеті

Новини — Четвер, 5 грудня 2024, 09:36 — Уляна Кричковська

В університеті Західної Богемії, головному виші чеського Плзеня, у середу, 4 грудня, заявили про стрілянину, проте поліція пізніше не підтвердила інциденту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяви університету та міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.

Ввечері 4 грудня в університеті Західної Богемії у Плзені заявили про стрілянину.

Поліція швидкого реагування відразу прибула на місце подій та евакуювала студентське містечко – близько 1000 людей. Правоохоронці обшукували приміщення. Однак повідомлення про стрілянину не підтвердилося.

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Нагадаємо, у грудні 2023 року у Празі відбулася стрілянина в будівлі філософського факультету Карлового університету. 

Цей випадок став найтрагічнішим у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини загинули 15 людей.

Стрільцем виявився чех, 24-річний студент Давид Козак, який легально володів вісьмома одиницями вогнепальної зброї.

Унаслідок інциденту у Чехії посилили контроль над вогнепальною зброєю.

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