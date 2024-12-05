В Чехии эвакуировали тысячу человек после заявлений о стрельбе в университете

В университете Западной Богемии, главном вузе чешского Пльзеня, в среду, 4 декабря, заявили о стрельбе, однако полиция позже не подтвердила инцидент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления университета и министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

Вечером 4 декабря в университете Западной Богемии в Пльзене заявили о стрельбе.

Полиция быстрого реагирования сразу прибыла на место событий и эвакуировала студенческий городок – около 1000 человек. Правоохранители обыскивали помещения. Однако сообщение о стрельбе не подтвердилось.

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Напомним, в декабре 2023 года в Праге произошла стрельба в здании философского факультета Карлова университета.

Этот случай стал самым трагическим в современной истории Чехии. В результате стрельбы погибли 15 человек.

Стрелком оказался чех, 24-летний студент Давид Козак, который легально владел восемью единицами огнестрельного оружия.

В результате инцидента в Чехии усилили контроль над огнестрельным оружием.