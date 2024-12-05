В Чехии эвакуировали тысячу человек после заявлений о стрельбе в университете
В университете Западной Богемии, главном вузе чешского Пльзеня, в среду, 4 декабря, заявили о стрельбе, однако полиция позже не подтвердила инцидент.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления университета и министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.
Вечером 4 декабря в университете Западной Богемии в Пльзене заявили о стрельбе.
Полиция быстрого реагирования сразу прибыла на место событий и эвакуировала студенческий городок – около 1000 человек. Правоохранители обыскивали помещения. Однако сообщение о стрельбе не подтвердилось.
Напомним, в декабре 2023 года в Праге произошла стрельба в здании философского факультета Карлова университета.
Этот случай стал самым трагическим в современной истории Чехии. В результате стрельбы погибли 15 человек.
Стрелком оказался чех, 24-летний студент Давид Козак, который легально владел восемью единицами огнестрельного оружия.
В результате инцидента в Чехии усилили контроль над огнестрельным оружием.