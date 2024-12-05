У Польщі відреагували на рішення РФ закрити консульство у Петербурзі

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив у четвер, що Польща з "гідною байдужістю" сприйняла новину про закриття Росією польського консульства в Санкт-Петербурзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Під час зустрічі з журналістами на Мальті Сікорський, говорячи про реакцію Росії на закриття свого консульства в Познані, заявив: "Ми приймаємо це російське рішення з гідною байдужістю, тому що ми його очікували".

Він оцінив, що Росія не має права на контрзаходи.

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"Росія насправді не має права на зустрічний крок, тому що закриття консульства в Познані було викликане диверсійними діями в Польщі та країнах-союзниках.

Ці диверсії є злочинами, які лише завдяки щасливому збігу обставин ще не призвели до жертв. Але Росію такою, якою вона є, знають усі", – додав глава МЗС Польщі.

5 грудня Росія у відповідь на закриття її консульства у Познані вирішила закрити генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території. Російські дипломати і персонал залишили будівлю консульства наприкінці листопада.

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані та вже направила запит про це польській стороні.