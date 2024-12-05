В Польше отреагировали на решение РФ закрыть консульство в Петербурге

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в четверг, что Польша с "достойным равнодушием" восприняла новость о закрытии Россией польского консульства в Санкт-Петербурге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Во время встречи с журналистами на Мальте Сикорский, говоря о реакции России на закрытие своего консульства в Познани, заявил: "Мы принимаем это российское решение с достойным равнодушием, потому что мы его ожидали".

Он оценил, что Россия не имеет права на контрмеры.

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"Россия на самом деле не имеет права на встречный шаг, потому что закрытие консульства в Познани было вызвано диверсионными действиями в Польше и странах-союзниках.

Эти диверсии являются преступлениями, которые только благодаря счастливому стечению обстоятельств еще не привели к жертвам. Но Россию такой, какая она есть, знают все", – добавил глава МИД Польши.

5 декабря Россия в ответ на закрытие ее консульства в Познани решила закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории. Российские дипломаты и персонал покинули здание консульства в конце ноября.

Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.