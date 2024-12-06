Листопад у Португалії став найтеплішим за всю історію

Португалія пережила найспекотніший листопад за всю свою історію, повідомило напередодні метеорологічне агентство країни IPMA.

Дані агентства наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, протягом листопада 2024 року середня температура повітря була на 2,69 градуса Цельсія вища, ніж у середньому за 1981-2010 роках.

За даними Португальського інституту моря і атмосфери, середня температура листопада становила 15,14 градусів.

Реклама:

"Листопад став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, відколи інститут почав збирати такі дані в 1931 році", – повідомив представник інституту в інтерв'ю AFP.

Інститут має опублікувати повні дані за цей місяць найближчими днями.

У сусідній Іспанії метеорологічне агентство також зафіксувало найтепліший листопад з моменту початку спостережень.

В Іспанії середня температура листопада становила 12,4 градуси, що на 0,5 градуса за Цельсієм вище, ніж попередній рекорд листопада 1983 року.

У жовтні в заполярному норвезькому місті Тромсе зафіксували 100-річний "теплий" рекорд. Європейське кліматичне агентство прогнозує, що 2024 рік стане найспекотнішим за історію спостережень.

Група науковців попередила уряди країн Північної Європи, що глобальне потепління спричинило значну зміну течії в Атлантичному океані, і у разі поглиблення процесу у перспективі кількох десятиліть це може спричинити радикальну зміну клімату у Європі.