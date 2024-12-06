Ноябрь в Португалии стал самым теплым за всю историю

Португалия пережила самый жаркий ноябрь за всю свою историю, сообщило накануне метеорологическое агентство страны IPMA.

Данные агентства приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Как указано, в течение ноября 2024 года средняя температура воздуха была на 2,69 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1981-2010 годах.

По данным Португальского института моря и атмосферы, средняя температура ноября составляла 15,14 градусов.

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"Ноябрь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, с тех пор как институт начал собирать такие данные в 1931 году", – сообщил представитель института в интервью AFP.

Институт должен опубликовать полные данные за этот месяц в ближайшие дни.

В соседней Испании метеорологическое агентство также зафиксировало самый теплый ноябрь с момента начала наблюдений.

В Испании средняя температура ноября составила 12,4 градуса, что на 0,5 градуса по Цельсию выше, чем предыдущий рекорд ноября 1983 года.

В октябре в заполярном норвежском городе Тромсе зафиксировали 100-летний "теплый" рекорд. Европейское климатическое агентство прогнозирует, что 2024 год станет самым жарким за историю наблюдений.

Группа ученых предупредила правительства стран Северной Европы, что глобальное потепление вызвало значительное изменение течения в Атлантическом океане, и в случае углубления процесса в перспективе нескольких десятилетий это может привести к радикальному изменению климата в Европе.