У проросійського кандидата в президенти Румунії відреагували на обшуки у "гаманця" його кампанії

Команда з комунікацій кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску заявила в суботу на прохання журналістів, що не коментуватиме обшуки, що відбуваються в Брашові, на тему фінансування онлайн-кампанії Джорджеску, доки не матиме "точних даних".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

"З огляду на поточні події, повідомляємо, що ми не можемо робити жодних заяв на конкретні теми. Поки ми не матимемо точних даних, ми не коментуватимемо і не надаватимемо відповідей. Будь-які публічні та офіційні повідомлення ми будемо анонсувати тут, у пресгрупі та на офіційній сторінці у Facebook", – йдеться у повідомленні, поширеному в суботу командою з комунікацій Келіна Джорджеску.

У той же час, команда з комунікацій також заявила, що перенесе пресконференцію, анонсовану на неділю, на невизначену дату.

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Слідчі Генеральної прокуратури та співробітники поліції – Департаменту розслідування економічних злочинів та Департаменту боротьби з організованою злочинністю – в суботу вранці провели три обшуки в місті Брашов, спрямовані на Богдана Пещіра, який профінансував кампанію Келіна Джорджеску в TikTok на суму в один мільйон євро.

"Обшуки спрямовані на можливу причетність особи до незаконного фінансування виборчої кампанії кандидата на посаду президента Румунії, шляхом використання грошових сум, щодо яких є ознаки того, що вони могли бути отримані від вчинення злочинів, і які згодом були залучені до процесу відмивання грошей", – йдеться в заяві прокуратури.

У п'ятницю Джорджеску заявив, що рішення суду про анулювання виборів є "державним переворотом". Він закликав виборчі органи проігнорувати це рішення. Він задекларував нульові витрати на передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.