У пророссийского кандидата в президенты Румынии отреагировали на обыски у "кошелька" его кампании

Команда по коммуникациям кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску заявила в субботу по просьбе журналистов, что не будет комментировать обыски, происходящие в Брашове, на тему финансирования онлайн-кампании Джорджеску, пока не будет иметь "точных данных".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

"Учитывая текущие события, сообщаем, что мы не можем делать никаких заявлений на конкретные темы. Пока мы не будем иметь точных данных, мы не будем комментировать и не будем предоставлять ответов. Любые публичные и официальные сообщения мы будем анонсировать здесь, в пресс-группе и на официальной странице в Facebook", – говорится в сообщении, распространенном в субботу командой по коммуникациям Келина Джорджеску.

В то же время, команда по коммуникациям также заявила, что перенесет пресс-конференцию, анонсированную на воскресенье, на неопределенную дату.

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Следователи Генеральной прокуратуры и сотрудники полиции – Департамента расследования экономических преступлений и Департамента борьбы с организованной преступностью – в субботу утром провели три обыска в городе Брашов, направленные на Богдана Пещира, который профинансировал кампанию Келина Джорджеску в TikTok на сумму в один миллион евро.

"Обыски направлены на возможную причастность лица к незаконному финансированию избирательной кампании кандидата на пост президента Румынии, путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены от совершения преступлений, и которые впоследствии были вовлечены в процесс отмывания денег", – говорится в заявлении прокуратуры.

В пятницу Джорджеску заявил, что решение суда об аннулировании выборов является "государственным переворотом". Он призвал избирательные органы проигнорировать это решение. Он задекларировал нулевые расходы на предвыборную кампанию.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.