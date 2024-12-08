В Кремлі відповіли на заклик Трампа згадкою про ультиматум Путіна Україні

У Кремлі відреагували на заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо українського врегулювання після зустрічі з президентами Франції та України, згадавши про червневий ультиматум російського лідера Владіміра Путіна.

З коментарем виступи речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков сказав, що Кремль уважно ознайомився із заявою обраного президента США Дональда Трампа, яку він зробив після зустрічі в Парижі з Макроном і Зеленським.

"Наша позиція щодо України добре відома. Умови для моментального припинення бойових дій були викладені президентом Путіним у червні поточного року в його виступі в Міністерстві закордонних справ Росії", – заявив представник Кремля.

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Пєсков мав на увазі виступ Путіна 14 червня, у якому він називав вимогами для початку мирних переговорів вихід українських військ з території чотирьох областей України та відмову Києва від планів вступити до НАТО.

Також Путін вимагав, аби права російськомовних громадян в Україні були "повною мірою забезпечені", а усі західні санкції проти Росії були скасовані.

Пєсков при цьому заявив, що "від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна", нагадавши про наказ Зеленського, що забороняє будь-які контакти з російським керівництвом.

"Для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій декрет і дати вказівку щодо відновлення діалогу на базі стамбульських домовленостей і з урахуванням реалій, що складаються "на землі", – заявив Пєсков.

За підсумками зустрічі з Макроном і Зеленським у Парижі Трамп заявив про необхідність поквапитися з урегулюванням війни в Україні та повідомив, що "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду".

Президент Зеленський у неділю заявив, що Україні необхідний справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили.