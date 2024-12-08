В Кремле ответили на призыв Трампа упоминанием об ультиматуме Путина Украине

В Кремле отреагировали на заявление избранного президента США Дональда Трампа относительно украинского урегулирования после встречи с президентами Франции и Украины, вспомнив об июньском ультиматуме российского лидера Владимира Путина.

С комментарием выступил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков сказал, что Кремль внимательно ознакомился с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским.

"Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России", – заявил представитель Кремля.

Реклама:

Песков имел в виду выступление Путина 14 июня, в котором он называл требованиями для начала мирных переговоров выход украинских войск с территории четырех областей Украины и отказ Киева от планов вступить в НАТО.

Также Путин требовал, чтобы права русскоязычных граждан в Украине были "в полной мере обеспечены", а все западные санкции против России были отменены.

Песков при этом заявил, что "от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина", напомнив о приказе Зеленского, запрещающем любые контакты с российским руководством.

"Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание по возобновлению диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся "на земле", – заявил Песков.

По итогам встречи с Макроном и Зеленским в Париже Трамп заявил о необходимости поторопиться с урегулированием войны в Украине и сообщил, что "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение".

Президент Зеленский в воскресенье заявил, что Украине необходим справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали.