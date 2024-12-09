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У Молдові кажуть, що лишаються вразливими до інцидентів з російськими дронами

Новини — Понеділок, 9 грудня 2024, 12:42 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що наразі країна залишається вразливою перед інцидентами, пов'язаними з порушенням повітряного простору російськими дронами.

Про це міністр сказав в інтерв'ю IPN, повідомляє "Європейська правда"

Водночас Носатий додав, що безпосередня військова загроза безпеці країни нині малоймовірна.

"На жаль, Республіка Молдова залишається вразливою для інцидентів, пов'язаних із порушенням повітряного простору. Від початку війни в Україні ми маємо незліченну кількість подібних інцидентів", – сказав він.

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За словами очільника оборонного відомства, такі інциденти наражають на небезпеку населення Молдови.

"Очевидно, що поки на кордонах Республіки Молдова триває війна, яку Російська Федерація веде проти сусідньої з нами України, подібні інциденти, на жаль, можуть відбуватися – навмисно або внаслідок атак на інфраструктуру України", – додав Носатий.

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрона 19 листопада ще один безпілотник виявили на півночі Кишинева.

Про знайдені уламки дронів молдовська сторона також повідомляла 3 грудня.

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