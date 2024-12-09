В Молдове говорят, что остаются уязвимыми к инцидентам с российскими дронами

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что сейчас страна остается уязвимой перед инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства российскими дронами.

Об этом министр сказал в интервью IPN, сообщает "Европейская правда"

В то же время Носатый добавил, что непосредственная военная угроза безопасности страны сейчас маловероятна.

"К сожалению, Республика Молдова остается уязвимой для инцидентов, связанных с нарушением воздушного пространства. С начала войны в Украине мы имеем бесчисленное количество подобных инцидентов", – сказал он.

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По словам главы оборонного ведомства, такие инциденты подвергают опасности население Молдовы.

"Очевидно, что пока на границах Республики Молдова продолжается война, которую Российская Федерация ведет против соседней с нами Украины, подобные инциденты, к сожалению, могут происходить – намеренно или в результате атак на инфраструктуру Украины", – добавил Носатый.

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. Впоследствии на окраине села Кошерница молдовские правоохранители обнаружили третий дрон, а 19 ноября еще один беспилотник обнаружили на севере Кишинева.

О найденных обломках дронов молдовская сторона также сообщала 3 декабря.