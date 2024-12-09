Турция ради возвращения сирийцев открывает закрытый в 2013 году КПП

Турция объявила, что открывает пункт пропуска "Яйладаги" на границе с Сирией, чтобы миллионы сирийских мигрантов, которых она принимает, могли безопасно и добровольно вернуться на родину.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, его слова приводит Reuters, пишет "Европейская правда".

Контрольно-пропускной пункт "Яйладаги", расположенный на северо-западной границе Сирии, был закрыт с 2013 года из-за боевых действий.

"Мы открываем пограничный пункт "Яйладаги" для пересечения границы, чтобы предотвратить любые перегрузки и облегчить движение", – сказал Эрдоган, выступая после заседания кабинета министров в Анкаре.

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"Мы также будем руководить процессом добровольного возвращения мигрантов", – добавил турецкий президент.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара будет работать над безопасным и добровольным возвращением домой сирийских мигрантов, которых она принимает.

Турция, член НАТО, принимает около 3 миллионов сирийских мигрантов и беженцев, что делает ее страной, которая приютила больше всего сирийских граждан, бежавших от гражданской войны.

Турция также контролирует территории на севере Сирии после нескольких трансграничных вторжений для проведения операций против сирийских курдов.

Сотни сирийских беженцев собрались в понедельник на двух пограничных переходах на юге Турции, ожидая возвращения домой после падения режима президента Башара Асада.

В 2016 году Турция и ЕС заключили соглашение, по которому Брюссель обязался предоставить Анкаре не менее 6 млрд евро, чтобы помочь ей справиться с мигрантами из Сирии. Турция в свою очередь обязалась остановить мигрантов, которые покидают ее территорию и отбывают в Европу.

В апреле этого года стало известно, что аудит не смог установить, как Турция использует средства ЕС для беженцев.