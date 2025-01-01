Завдяки підтримці з Німеччини на Чернігівщині облаштують укриття у закладах освіти 

Німецька федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія допоможе Чернігівській області з облаштуванням укриттів у п’яти закладах освіти.

Про це 1 січня повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, пише "Європейська правда".

На цей проєкт німецька сторона уже перерахувала 250 тисяч євро.

Укриття будуть облаштовані у Блистівському та Дігтярівському навчально-виховних комплексах Новгород-Сіверської громади, Авдіївському ліцеї Понорницької територіальної громади та у двох садочках – у Холмах і Корюківці.

Реклама:

Угоду про відповідну фінансову допомогу Чаус підписав з міністеркою науки, культури, федеральних і європейських справ федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Беттіною Мартін.

Тим часом сама Німеччина працює над пропозицією розширити кількість укриттів для свого цивільного населення.

А уряд Литви наступного року витратить 12 млн євро на нові та вже наявні укриття у столиці країни Вільнюсі.