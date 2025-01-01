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Завдяки підтримці з Німеччини на Чернігівщині облаштують укриття у закладах освіти 

Новини — Середа, 1 січня 2025, 13:08 — Христина Бондарєва

Німецька федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія допоможе Чернігівській області з облаштуванням укриттів у п’яти закладах освіти. 

Про це 1 січня повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, пише "Європейська правда".

На цей проєкт німецька сторона уже перерахувала 250 тисяч євро. 

Укриття будуть облаштовані у Блистівському та Дігтярівському навчально-виховних комплексах Новгород-Сіверської громади, Авдіївському ліцеї Понорницької територіальної громади та у двох садочках – у Холмах і Корюківці.

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Угоду про відповідну фінансову допомогу Чаус підписав з міністеркою науки, культури, федеральних і європейських справ федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Беттіною Мартін.

Тим часом сама Німеччина працює над пропозицією розширити кількість укриттів для свого цивільного населення.

А уряд Литви наступного року витратить 12 млн євро на нові та вже наявні укриття у столиці країни Вільнюсі.

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