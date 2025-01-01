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Благодаря поддержке из Германии на Черниговщине обустроят укрытия в учебных заведениях

Новости — Среда, 1 января 2025, 13:08 — Кристина Бондарева

Немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания поможет Черниговской области с обустройством укрытий в пяти учебных заведениях.

Об этом 1 января сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, пишет "Европейская правда".

На этот проект немецкая сторона уже перечислила 250 тысяч евро.

Укрытия будут обустроены в Блистовском и Дегтяревском учебно-воспитательных комплексах Новгород-Северской громады, Авдеевском лицее Понорницкой территориальной громады и в двух садах – в Холмах и Корюковке.

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Соглашение о соответствующей финансовой помощи Чаус подписал с министром науки, культуры, федеральных и европейских дел федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Беттиной Мартин.

Тем временем сама Германия работает над предложением расширить количество укрытий для своего гражданского населения.

А правительство Литвы в следующем году потратит 12 млн евро на новые и уже имеющиеся укрытия в столице страны Вильнюсе.

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