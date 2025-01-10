Президент Чехии критически оценил требование Трампа тратить 5% ВВП на оборону

Чешский президент Петр Павел, комментируя требование Дональда Трампа от государств НАТО тратить 5% ВВП на оборону, заявил, что оборонные расходы должны рассчитываться другим способом.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Radiožurnál, сообщает "Европейская правда".

Павел подчеркнул, что оборонные расходы "не зависят от желания кого-то из лидеров Альянса, будь то президент Чехии или президент США".

По словам президента Чехии, в дискуссиях о расходах на оборону проценты "ни о чем не говорят", зато нужно "говорить о сути, которая стоит за числами".

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"Это означает четкую количественную оценку всех потребностей со временем, а затем вывод на основе этого определенных чисел. Очень вероятно, что эти числа будут выше двух процентов, которые мы обязались выделить до сих пор", – считает он.

Павед признал, что требование Трампа может "сыграть определенную роль" в дискуссиях об оборонных расходах в НАТО.

"С другой стороны, я бы действительно настаивал на том, чтобы определить, что нам нужно с точки зрения сил и средств, распределить их между странами, и тогда мы дойдем до чисел", – добавил президент.

Напомним, на днях избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.

Перед тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа", поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.