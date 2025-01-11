Глава МЗС Німеччини: іржавими танкерами Путін загрожує Балтійському морю

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський правитель Владімір Путін створює небезпеку Балтійському морі використанням "тіньового флоту" для перевезення нафти в обхід санкцій.

Заяву німецької міністерки наводить Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Її коментар з’явився на тлі того, як у п’ятницю танкер Eventin зі 100 тисячами тонн нафти зазнав аварії у Балтійському морі біля німецького острова Рюген.

За словами очільниці німецького МЗС, "тіньовий флот" завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу і водночас ставить під загрозу туризм.

Реклама:

"Огидним розгортанням флоту іржавих танкерів Путін не тільки обходить санкції, а й погоджується з тим, що туризм на Балтійському морі зупиниться – чи то на Балтиці, чи то в Польщі, чи то тут, у Німеччині", – сказала Бербок.

Міністерка підкреслила, що вона та її колеги з Балтійського регіону попереджали про такий сценарій.

"Росія ставить під загрозу нашу європейську безпеку не тільки своєю загарбницькою війною проти України, яка порушує міжнародне право, а й обірваними кабелями, переміщеними прикордонними буями, кампаніями з дезінформації, GPS-глушниками та навіть напівзруйнованими нафтовими танкерами", – зазначила Бербок.

Судно під прапором Панами дрейфувало біля берегів Німеччини після того, як зазнало аварії. Для його евакуації німецька сторона скерувала багатоцільове судно та буксир.

У жовтні 2024 року за менш як 5 кілометрів від берега загорівся невеликий нафтовий танкер "Анніка" з 640 тоннами нафти, який прямував з німецького Ростока до Травемюнде.

Нагадаємо, у Фінляндії заявили про технічні дефекти танкера, який підозрюють у пошкодженні підводної ЛЕП і кількох кабелів зв’язку у Фінській затоці та зараховують до "тіньового флоту".