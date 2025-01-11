Глава МИД Германии: ржавыми танкерами Путин угрожает Балтийскому морю

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский правитель Владимир Путин создает опасность Балтийскому морю использованием "теневого флота" для перевозки нефти в обход санкций.

Заявление немецкого министра приводит Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Ее комментарий появился на фоне того, как в пятницу танкер Eventin со 100 тысячами тонн нефти потерпел крушение в Балтийском море возле немецкого острова Рюген.

По словам главы немецкого МИД, "теневой флот" наносит серьезный ущерб окружающей среде и одновременно ставит под угрозу туризм.

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"Отвратительным развертыванием флота ржавых танкеров Путин не только обходит санкции, но и соглашается с тем, что туризм на Балтийском море остановится – то ли на Балтике, то ли в Польше, то ли здесь, в Германии", – сказала Бербок.

Министр подчеркнула, что она и ее коллеги из Балтийского региона предупреждали о таком сценарии.

"Россия ставит под угрозу нашу европейскую безопасность не только своей захватнической войной против Украины, которая нарушает международное право, но и оборванными кабелями, перемещенными пограничными буями, кампаниями по дезинформации, GPS-глушителями и даже полуразрушенными нефтяными танкерами", – отметила Бербок.

Судно под флагом Панамы дрейфовало у берегов Германии после того, как потерпело крушение. Для его эвакуации немецкая сторона направила многоцелевое судно и буксир.

В октябре 2024 года в менее чем 5 километрах от берега загорелся небольшой нефтяной танкер "Анника" с 640 тоннами нефти, который направлялся из немецкого Ростока в Травемюнде.

Напомним, в Финляндии заявили о технических дефектах танкера, который подозревают в повреждении подводной ЛЭП и нескольких кабелей связи в Финском заливе и причисляют к "теневому флоту".