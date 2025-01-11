В Британии зафиксировали рекордные морозы за последние 15 лет

В Великобритании пятница, 10 января, стала самой холодной январской ночью за последние 15 лет, поскольку в шотландском селе Альтнахарра температура опустилась до -18,9°C.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В субботу утром в Альтнахарре была зафиксирована такая же температура, сообщает Метеорологическая служба.

Это самая холодная ночная температура января с 2010 года, когда температура несколько раз опускалась ниже -15 градусов по всей Великобритании.

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Ранее синоптики говорили, что существует очень малая вероятность того, что температура может опуститься до -19°C.

Средний минимум на севере Шотландии для этого времени года составляет около 0,3°C, в то время как в Англии ночные минимумы составляют от 1,5°C до 1,6°C.

Метеоролог Метеорологической службы Зои Хутин сообщила, что в субботу вечером ожидается значительное снижение температуры до уровня ниже нуля в восточных регионах.

Ранее на этой неделе префектура северного французского департамента Нор сообщила о гибели двух человек из-за снега и гололеда.

Ранее зимняя непогода привела к отмене более сотни рейсов в крупнейшем аэропорту Германии.

Во вторник, 7 января, писали, что из-за последствий интенсивных снегопадов в столице Норвегии Осло и вокруг нее наблюдались перебои с движением автобусов и метро.