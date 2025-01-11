СМИ: Дания направила команде Трампа частные сообщения о Гренландии

Недавно Дания направила команде новоизбранного президента США Дональда Трампа частные сообщения, в которых выразила готовность обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

Об этом сообщили изданию Axios два источника, знакомые с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией – крупнейшим островом в мире – необходим для национальной безопасности США на фоне угроз от России и Китая. На этой неделе его сын посетил остров.

Зато правительство Дании хочет убедить Трампа, в том числе с помощью сообщений, переданных его советникам на этой неделе, что его беспокойство по поводу безопасности можно решить, не присоединяя Гренландию к США.

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Источники сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США и обратилось к членам команды Трампа за разъяснениями относительно того, что именно новоизбранный президент имел в виду в своих комментариях в начале этой недели.

В сообщениях, переданных команде Трампа, датское правительство четко дало понять, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любой другой запрос США по острову, сообщили источники.

США уже имеют военную базу на Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в рамках которого можно легко обсудить увеличение американского контингента.

Датские официальные лица уже заявили, что рассматривают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и возможности в Гренландии, консультируясь с гренландским правительством.

Трамп ранее отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, назвав это вопросом национальной безопасности США.

Премьер Дании Метте Фредериксен после этого подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а хочет быть независимым.

Больше об этом читайте в статье "Сделать Америку еще больше".