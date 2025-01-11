Посланник Трампа прибыл в Израиль ради сделки по Газе до инаугурации 20 января

Будущий представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль в субботу, чтобы добиться заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Axios сообщили израильские официальные лица.

Уиткофф прибыл в Израиль из Катара в рамках усилий Трампа заставить все стороны, участвующие в переговорах, заключить соглашение до 20 января. Трамп пригрозил, что на Ближнем Востоке будет "ад, за который придется заплатить", если ХАМАС не освободит заложников до момента его инаугурации.

Израильский чиновник сообщил, что Уиткофф передал сообщение премьер-министру Катара во время их встречи в Дохе в пятницу о том, что Трамп хочет видеть соглашение в течение нескольких дней.

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В субботу Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подчеркнул цель Трампа достичь соглашения до 20 января.

Биньямин Нетаньяху и Стив Уиткофф фото: офис премьера израиля

В офисе Нетаньяху сообщили, что во время встречи члены израильской переговорной группы и советник президента Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк, который находится в Дохе, присоединились к телефонной конференции, чтобы обсудить состояние переговоров.

В конце встречи Нетаньяху поручил ряду чиновников немедленно отправиться в Доху, чтобы продвинуть соглашение об освобождении заложников и прекращении огня

Косвенные переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США все еще продолжаются в Дохе. Американские официальные лица говорят, что советник Байдена Макгерк и представитель Трампа Уиткофф координируют свои усилия.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил в пятницу, что в переговорах достигнут прогресс, и что соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе возможно до 20 января.

Тем временем представитель Трампа по вопросам урегулирования войны в Украине Кит Келлог отложил свою поездку в Киев, которая была запланирована ранее.

В МИД Украины объяснили, что это произошло по юридическим причинам и поездка состоится после инаугурации нового президента США. В частности, в США действует Logan Act, согласно которому все контакты должны происходить после вступления в должность президента.