У Польщі заявили, що Зеленський та Україна мають пам’ятати про допомогу, яку надала країна

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш знову заявив, про те, Україна повинна пам’ятати про допомогу від Польщі, у контексті нещодавніх закликів передати винищувачі МіГ-29.

Про це він сказав Financial Times, передає "Європейська правда".

У контексті нещодавніх закликів України надати Україні літаки МіГ-29, які, за словами Варшави, все ще потрібні їй для забезпечення власної безпеки, Косіняк-Камиш сказав, що з одного боку "розуміє президента Володимира Зеленського".

"З одного боку, я розумію президента Зеленського, тому що це його роль – завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна повинні також пам'ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", – заявив очільник польського оборонного відомства.

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У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив про можливість передачі МіГів Україні, якщо Польща "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.

Восени українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка МіГ-29, але у Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону.