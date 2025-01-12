В Польше заявили, что Зеленский и Украина должны помнить о помощи, которую оказала страна

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш снова заявил, о том, что Украина должна помнить о помощи от Польши, в контексте недавних призывов передать истребители МиГ-29.

Об этом он сказал Financial Times, передает "Европейская правда".

В контексте недавних призывов Украины предоставить Украине самолеты МиГ-29, которые, по словам Варшавы, все еще нужны ей для обеспечения собственной безопасности, Косиняк-Камыш сказал, что с одной стороны "понимает президента Владимира Зеленского".

"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что когда другие присылали только каски, мы присылали танки", – заявил глава польского оборонного ведомства.

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В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.

Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил о возможности передачи МиГов Украине, если Польша "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.

Осенью украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут сделать этого, чтобы не ослабить собственную оборону.