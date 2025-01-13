Президент Владимир Зеленский ответил на приглашение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться для обсуждения газового вопроса, но выдвинул свое условие – он хочет, чтобы Фицо приехал в Киев в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Напомним, что 13 января Фицо подписал открытое письмо к Зеленскому, в котором пригласил главу Украины на встречу, чтобы решить проблемы с транзитом газа.

Фицо сказал, что не имеет "намерения дальнейшей эскалации напряженности" и хочет полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита.

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Фицо предложил, чтобы встреча состоялась на словацкой территории вблизи государственной границы между Словакией и Украиной.

"Символично, что вы могли бы воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице, которое является результатом совместных усилий наших правительств, для того, чтобы добраться до словацкой территории", – отметил Фицо.

Президент Зеленский в соцсети Х очень лаконично ответил на приглашение Фицо. "Ок. Приезжай в Киев в пятницу", – написал он.

Недавно Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Владимир Зеленский 12 января въедливо ответил на оскорбления Фицо.

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