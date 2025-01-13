Німецький суд: "дубайський шоколад" має походити з Дубаю

У той час, як різновид солодощів, відомий як "дубайський шоколад", став популярним у Німеччині, німецький суд постановив, що під цією назвою можна продавати лише продукцію, вироблену в Дубаї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Справа стосувалася шоколадних цукерок "Alyan Dubai Handmade Chocolate" німецької мережі дискаунтерів Aldi Süd, які стали миттєвим хітом після того, як з'явилися в магазинах у грудні.

Ласощі стали трендом у Німеччині і широко рекламувалися в соціальних мережах, таких як Instagram і TikTok.

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Але в понеділок Кельнський регіональний суд видав тимчасову судову заборону проти Aldi Süd, зазначивши, що його "дубайський шоколад" насправді виробляється в Туреччині. Суд зобов'язав мережу припинити продаж цього продукту.

Суд постановив, що продукт може маркуватися в Німеччині як "дубайський шоколад" або подібний до нього, якщо він був виготовлений в Дубаї або має інший географічний зв'язок з Дубаєм.

В іншому випадку існує ризик, що споживачі будуть введені в оману, заявив суд.

Позов був поданий імпортером кондитерських виробів Андреасом Вілмерсом, який продає в Німеччині шоколад марки Fex, вироблений в Дубаї. У разі повторного порушення Aldi Süd загрожує штраф.

У компанії відмовилися коментувати рішення суду. Рішення ще не є юридично обов'язковим, і Aldi Süd все ще може подати апеляцію.

Нагадаємо, в грудні Букінгемський палац позбавив британський шоколадний бренд Cadbury королівського ордера вперше за 170 років – материнська компанія бренду продовжує роботу в Росії.

Раніше королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник – компанія Mondelez – потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції.