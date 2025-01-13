Немецкий суд: "дубайский шоколад" должен происходить из Дубая

В то время, как разновидность сладостей, известная как "дубайский шоколад", стала популярной в Германии, немецкий суд постановил, что под этим названием можно продавать только продукцию, произведенную в Дубае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Дело касалось шоколадных конфет "Alyan Dubai Handmade Chocolate" немецкой сети дискаунтеров Aldi Süd, которые стали мгновенным хитом после того, как появились в магазинах в декабре.

Лакомства стали трендом в Германии и широко рекламировались в социальных сетях, таких как Instagram и TikTok.

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Но в понедельник Кельнский региональный суд выдал временный судебный запрет против Aldi Süd, отметив, что его "дубайский шоколад" на самом деле производится в Турции. Суд обязал сеть прекратить продажу этого продукта.

Суд постановил, что продукт может маркироваться в Германии как "дубайский шоколад" или подобный ему, если он был изготовлен в Дубае или имеет другую географическую связь с Дубаем.

В противном случае существует риск, что потребители будут введены в заблуждение, заявил суд.

Иск был подан импортером кондитерских изделий Андреасом Вилмерсом, который продает в Германии шоколад марки Fex, произведенный в Дубае. В случае повторного нарушения Aldi Süd грозит штраф.

В компании отказались комментировать решение суда. Решение еще не является юридически обязательным, и Aldi Süd все еще может подать апелляцию.

Напомним, в декабре Букингемский дворец лишил британский шоколадный бренд Cadbury королевского ордера впервые за 170 лет – материнская компания бренда продолжает работу в России.

Ранее королевский дом Швеции исключил производителя шоколада Marabou из своего списка поставщиков, поскольку его владелец – компания Mondelez – попала в черный список украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.