Головний прокурор МКС хоче відхилення заперечень Ізраїлю щодо ордера на арешт Нетаньягу

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив суддям, що заперечення Ізраїлю проти розслідування щодо війни в секторі Гази повинні бути відхилені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У понеділок ввечері Карім Хан подав свою офіційну відповідь на апеляцію Ізраїлю щодо юрисдикції суду після того, як минулого року судді видали ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і його колишнього міністра оборони Йоава Галанта, звинувативши їх у злочинах проти людяності у зв'язку з війною.

Ізраїльський лідер, якому на батьківщині також висунули звинувачення в корупції, назвав ордер на арешт "чорним днем в історії народів" і пообіцяв боротися з цими звинуваченнями.

Реклама:

Приватні особи не можуть оскаржити ордер на арешт безпосередньо, але держава Ізраїль може заперечувати проти всього розслідування.

У своїй заяві в грудні Ізраїль стверджував, що він може самостійно розслідувати звинувачення проти своїх лідерів, і що продовження розслідування проти ізраїльтян є порушенням державного суверенітету.

У своїй 55-сторінковій відповіді Хан зазначає, що Римський статут, договір, який заснував МКС, дозволяє йому переслідувати злочини, що відбуваються на території держав-членів, незалежно від того, звідки походять злочинці.

Очікується, що судді винесуть своє рішення в найближчі місяці.

Нагадаємо, найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, засудили ордери на арешт ізраїльтян. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

У січні Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про запровадження санкцій проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду у відповідь на видачу судом ордерів на арешт Нетаньягу і Галанта.